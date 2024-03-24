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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935405111.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:14
2024-03-24T05:14
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в области передавало агентство "РБК-Украина". "В Хмельницкой области были слышны повторные взрывы", - сообщает Telegram-канал "Общественного" со ссылкой на своего корреспондента. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога утром в воскресенье звучит в большинстве регионов Украины. Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области звучит с 02.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

"Общественное": в Хмельницкой области повторно произошли взрывы, звучит тревога

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее о взрывах в области передавало агентство "РБК-Украина".
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"В Хмельницкой области были слышны повторные взрывы", - сообщает Telegram-канал "Общественного" со ссылкой на своего корреспондента.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога утром в воскресенье звучит в большинстве регионов Украины. Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области звучит с 02.40 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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