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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:14
2024-03-24T05:14
2024-03-24T05:14
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в области передавало агентство "РБК-Украина". "В Хмельницкой области были слышны повторные взрывы", - сообщает Telegram-канал "Общественного" со ссылкой на своего корреспондента. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога утром в воскресенье звучит в большинстве регионов Украины. Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области звучит с 02.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области повторно произошли взрывы, звучит тревога