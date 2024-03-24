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Воробьев: сначала выплаты получат находящиеся в стационаре пострадавшие

Воробьев: сначала выплаты получат находящиеся в стационаре пострадавшие - РИА Новости, 24.03.2024

Воробьев: сначала выплаты получат находящиеся в стационаре пострадавшие

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в первую очередь планируется отработать начало выплат тем пострадавшим при теракте в Красногорске,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:41

2024-03-24T19:41

2024-03-24T22:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

андрей воробьев

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар- РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в первую очередь планируется отработать начало выплат тем пострадавшим при теракте в Красногорске, которые лежат в стационарах. "Что касается денежного возмещения, то в первую очередь отрабатываем начало выплат пострадавшим, которые лежат в стационаре", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также губернатор добавил, что задача на сегодня состоит в составлении полных списков пострадавших при теракте в "Крокусе". "Еще один оперативный штаб, уже при участии коллег из Москвы. Спасибо им за помощь, за врачей — мы на связи круглосуточно. Задача на сегодня — составить полные списки тех, кого ищут родственники", - сообщил Воробьев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935517118.html

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россия, украина, андрей воробьев, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)