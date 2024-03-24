https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.03.2024

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:07

2024-03-24T21:07

2024-03-24T21:07

в мире

турция

россия

синоп (провинция)

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", строящегося с участием "Росатома". "Турция должна быть в лиге чемпионов по энергетике. Начиная с 1950-х годов, Турция ставит перед собой ядерную цель. Под руководством нашего президента Турция предприняла самые важные шаги в истории республики в области атомной энергетики... В "Аккую" работают 30 тысяч человек. Мы хотим ввести в эксплуатацию первый реактор уже в этом году. Предпринимаются многочисленные прямые, открытые и тайные шаги, чтобы помешать строительству этой электростанции. Мы продолжаем решительно действовать", - приводит слова Байрактара гостелеканал TRT Haber. При этом министр не указал конкретно, какие именно, внутренние и внешние силы предпринимают шаги по препятствию строительства АЭС "Аккую". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935485439.html

https://ria.ru/20240322/neft-1934859914.html

турция

россия

синоп (провинция)

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в мире, турция, россия, синоп (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"