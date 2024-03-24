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В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.03.2024
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21:07 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"
В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.03.2024
В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:07
2024-03-24T21:07
в мире
турция
россия
синоп (провинция)
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", строящегося с участием "Росатома". "Турция должна быть в лиге чемпионов по энергетике. Начиная с 1950-х годов, Турция ставит перед собой ядерную цель. Под руководством нашего президента Турция предприняла самые важные шаги в истории республики в области атомной энергетики... В "Аккую" работают 30 тысяч человек. Мы хотим ввести в эксплуатацию первый реактор уже в этом году. Предпринимаются многочисленные прямые, открытые и тайные шаги, чтобы помешать строительству этой электростанции. Мы продолжаем решительно действовать", - приводит слова Байрактара гостелеканал TRT Haber. При этом министр не указал конкретно, какие именно, внутренние и внешние силы предпринимают шаги по препятствию строительства АЭС "Аккую". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935485439.html
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в мире, турция, россия, синоп (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Турция, Россия, Синоп (провинция), Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"

Минэнерго Турции: принимаются шаги по препятствию строительства АЭС "Аккую"

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг . Архивное фото
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", строящегося с участием "Росатома".
«
"Турция должна быть в лиге чемпионов по энергетике. Начиная с 1950-х годов, Турция ставит перед собой ядерную цель. Под руководством нашего президента Турция предприняла самые важные шаги в истории республики в области атомной энергетики... В "Аккую" работают 30 тысяч человек. Мы хотим ввести в эксплуатацию первый реактор уже в этом году. Предпринимаются многочисленные прямые, открытые и тайные шаги, чтобы помешать строительству этой электростанции. Мы продолжаем решительно действовать", - приводит слова Байрактара гостелеканал TRT Haber.
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При этом министр не указал конкретно, какие именно, внутренние и внешние силы предпринимают шаги по препятствию строительства АЭС "Аккую".
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
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В миреТурцияРоссияСиноп (провинция)Алексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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