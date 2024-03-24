https://ria.ru/20240324/trevoga-1935482035.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2024

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:31

2024-03-24T15:31

2024-03-24T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

кировоградская область

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.15 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий песков, кировоградская область, вооруженные силы украины, украина, россия