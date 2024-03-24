https://ria.ru/20240324/traur-1935434016.html

Посольство Нидерландов в Москве в день траура приспустило флаг

Посольство Нидерландов в Москве в день траура приспустило флаг - РИА Новости, 24.03.2024

Посольство Нидерландов в Москве в день траура приспустило флаг

Посольство Нидерландов в РФ приспустило государственный флаг, а также флаг Евросоюза на территории дипмиссии в связи с объявленным трауром в память жертв... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:39

2024-03-24T10:39

2024-03-24T10:39

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

нидерланды

москва

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посольство Нидерландов в РФ приспустило государственный флаг, а также флаг Евросоюза на территории дипмиссии в связи с объявленным трауром в память жертв теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщило дипломатическое представительство в Telegram-канале. "В день общенационального траура в России над посольством Нидерландов приспущен флаг",- говорится в сообщении дипмиссии. На фотографиях, размещенном в Telegram, видно, что приспущены оба флага: Нидерландов и Евросоюза. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, нидерланды, москва, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)