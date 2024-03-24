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Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь - РИА Новости, 24.03.2024
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16:11 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь - РИА Новости, 24.03.2024
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:11
2024-03-24T16:11
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт несколько часов не работал. "В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона", - написал Развожаев.Повреждены также три рейсовых автобуса, 13 школьных автобусов, троллейбус и машина социального такси - также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор, сообщил он. В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию, сообщил Развожаев. Кроме того, в город недавно поступили новые автобусы, так что повреждения наземного транспорта на движение автобусов и график не повлияют, отметил он. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил губернатор. Двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935476576.html
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь

Развожаев: при атаке на Севастополь повреждены городские катера и автобусы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт несколько часов не работал.
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"В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона", - написал Развожаев.
Повреждены также три рейсовых автобуса, 13 школьных автобусов, троллейбус и машина социального такси - также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор, сообщил он.
В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию, сообщил Развожаев. Кроме того, в город недавно поступили новые автобусы, так что повреждения наземного транспорта на движение автобусов и график не повлияют, отметил он.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил губернатор. Двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.
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