https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь - РИА Новости, 24.03.2024
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:11
2024-03-24T16:11
2024-03-24T16:11
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт несколько часов не работал. "В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона", - написал Развожаев.Повреждены также три рейсовых автобуса, 13 школьных автобусов, троллейбус и машина социального такси - также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор, сообщил он. В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию, сообщил Развожаев. Кроме того, в город недавно поступили новые автобусы, так что повреждения наземного транспорта на движение автобусов и график не повлияют, отметил он. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил губернатор. Двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935476576.html
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Развожаев: при атаке на Севастополь повреждены городские катера и автобусы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости.
Городские катера и автобусы повреждены из-за ракетной атаки на Севастополь, в них выбиты стекла, по мере их восстановления они выйдут на линии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале
.
Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт несколько часов не работал.
После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин
"В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона", - написал Развожаев.
Повреждены также три рейсовых автобуса, 13 школьных автобусов, троллейбус и машина социального такси - также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор, сообщил он.
В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию, сообщил Развожаев. Кроме того, в город недавно поступили новые автобусы, так что повреждения наземного транспорта на движение автобусов и график не повлияют, отметил он.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил губернатор. Двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке