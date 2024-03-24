В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких свидетельств причастности Украины к теракту в Подмосковье, и выразила уверенность, что вся ответственность лежит на ИГ-Хорасан* (филиале запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*). "Нет, нет совершенно никаких свидетельств. На самом деле мы знаем, что ИГ-Хорасан* несет полную ответственность за то, что произошло", - сказала она, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о возможной причастности Украины. Случившееся в пятницу в Красногорске Харрис назвала "актом терроризма". "Убийство людей – это, очевидно, трагедия. Нам следует всем выразить соболезнования семьям", - сказала вице-президент. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ* (ИГ*, запрещенная в России группировка "Исламское государство"* – ред.). В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
украина, россия, владимир путин, камала харрис, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Владимир Путин, Камала Харрис, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
Вице-президент США: свидетельств причастности Киева к теракту в Подмосковье нет
Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких свидетельств причастности Украины к теракту в Подмосковье, и выразила уверенность, что вся ответственность лежит на ИГ-Хорасан* (филиале запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*).
"Нет, нет совершенно никаких свидетельств. На самом деле мы знаем, что ИГ-Хорасан* несет полную ответственность за то, что произошло", - сказала она, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о возможной причастности Украины.
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Случившееся в пятницу в Красногорске Харрис назвала "актом терроризма". "Убийство людей – это, очевидно, трагедия. Нам следует всем выразить соболезнования семьям", - сказала вице-президент.
Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ* (ИГ*, запрещенная в России группировка "Исламское государство"* – ред.). В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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