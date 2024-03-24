https://ria.ru/20240324/terakt-1935494522.html

В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких свидетельств причастности Украины к теракту в Подмосковье, и выразила уверенность, что вся... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:54

2024-03-24T16:54

2024-03-24T17:45

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

владимир путин

камала харрис

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких свидетельств причастности Украины к теракту в Подмосковье, и выразила уверенность, что вся ответственность лежит на ИГ-Хорасан* (филиале запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*). "Нет, нет совершенно никаких свидетельств. На самом деле мы знаем, что ИГ-Хорасан* несет полную ответственность за то, что произошло", - сказала она, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о возможной причастности Украины. Случившееся в пятницу в Красногорске Харрис назвала "актом терроризма". "Убийство людей – это, очевидно, трагедия. Нам следует всем выразить соболезнования семьям", - сказала вице-президент. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ* (ИГ*, запрещенная в России группировка "Исламское государство"* – ред.). В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин, камала харрис, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)