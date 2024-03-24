https://ria.ru/20240324/terakt-1935485439.html

Теракт в "Крокусе" направлен и против Турции, заявил Догу Перинчек

Теракт в "Крокусе" направлен и против Турции, заявил Догу Перинчек - РИА Новости, 24.03.2024

Теракт в "Крокусе" направлен и против Турции, заявил Догу Перинчек

Теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье направлен не только против России, но и против Турции, так как Анкара и Москва стоят на передовой в борьбе против... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:50

2024-03-24T15:50

2024-03-24T15:50

теракт в "крокус сити холле"

россия

турция

украина

догу перинчек

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье направлен не только против России, но и против Турции, так как Анкара и Москва стоят на передовой в борьбе против атлантического империализма, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "Прежде всего, мы выражаем соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и братскому народу России. Террористический акт в Москве, направленный против российского государства и народа, также является нападением на Турцию. Сегодня Турция и Россия являются передовыми странами человечества в борьбе против атлантического империализма", - отметил Перинчек. По его словам, "этот акт сильно отличается от других". "Он приоткрывает завесу над новым процессом в мире. Мы столкнулись с очень серьезной попыткой, которая предвещает грядущие дни. Сила, организовавшая террористический акт в Москве, знает, какие процессы она провоцирует. Эти процессы выходят далеко за рамки террористической организации", - заявил политик. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, украина, догу перинчек, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире