https://ria.ru/20240324/terakt-1935474493.html

ШОС осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

ШОС осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

ШОС осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает теракт в Красногорске, твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:50

2024-03-24T14:50

2024-03-24T15:11

теракт в "крокус сити холле"

в мире

красногорск

шос

россия

украина

владимир путин

чжан мин

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает теракт в Красногорске, твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин."Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", - заявил генсек, слова которого приводятся на сайте организации.От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым."Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", - добавил генсек."Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте организации.В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935280659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красногорск, шос, россия, украина, владимир путин, чжан мин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)