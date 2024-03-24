ШОС осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает теракт в Красногорске, твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин."Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", - заявил генсек, слова которого приводятся на сайте организации.От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым."Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", - добавил генсек."Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте организации.В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
в мире, красногорск, шос, россия, украина, владимир путин, чжан мин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Красногорск, ШОС, Россия, Украина, Владимир Путин, Чжан Мин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ШОС осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
Генсек ШОС: борьба с терроризмом является одним из приоритетов организации
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает теракт в Красногорске, твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", - заявил генсек, слова которого приводятся на сайте организации.
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От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
"Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", - добавил генсек.
"Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", - заявил Чжан Мин, слова которого приводятся на сайте организации.
НАТО осудила теракт в России
23 марта, 14:27
В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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