https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html

В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"

В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не навязывать свою версию теракта в концертном зале "Крокус сити холл", пытаясь тем самым РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:14

2024-03-24T13:14

2024-03-24T13:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

михаил шеремет

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не навязывать свою версию теракта в концертном зале "Крокус сити холл", пытаясь тем самым обелить киевские власти и отвести от них подозрение. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ (ИГ)*. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. "Такие заявления от США выглядят как попытка выгородить себя, обелить своих киевских приспешников и отвести от них подозрение. Призываю американские власти не играть на опережение, навязывая свою точку зрения и версию теракта в Красногорске до окончания расследования нашими силовыми структурами", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат уверен, что истинные заказчики и координаторы теракта в концертном зале будут установлены и названы. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая группировка.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, владимир путин, михаил шеремет, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, в мире