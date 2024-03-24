https://ria.ru/20240324/terakt-1935420598.html

Военный лидер Нигера выразил Путину соболезнования в связи с терактом

Военный лидер Нигера выразил Путину соболезнования в связи с терактом - РИА Новости, 24.03.2024

Военный лидер Нигера выразил Путину соболезнования в связи с терактом

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани выразил президенту России Владимиру Путину и российскому... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:07

2024-03-24T09:07

2024-03-24T09:07

теракт в "крокус сити холле"

россия

нигер

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани выразил президенту России Владимиру Путину и российскому народу соболезнования в связи с терактом в Красногорске и решительно осудил это нападение. В обращении к Путину Тчиани заявил, что испытал сильное потрясение, узнав об этом "отвратительном, варварском и бесчеловечном" нападении на невинных людей. "В таких особенно болезненных обстоятельствах я хотел бы от имени CNSP, правительства, народа Нигера и от моего собственного имени выразить вашему превосходительству, правительству, народу России и семьям погибших мои самые глубокие соболезнования и сострадание. Решительно осуждая это чудовищное нападение, которое заслуживает подобающего ответа, я уверен, что это лишь усилит единство великого российского народа и приверженность его правительства борьбе с терроризмом и всякой другой формой несправедливого насилия в отношении наших народов и государств", - говорится в обращении, опубликованном на странице CNSP в соцсети X. Также Тчиани заявил, что хотел бы заверить российского президента в своей постоянной готовности к совместным действиям для "непрерывного укрепления превосходных отношений", в частности, в сферах борьбы с терроризмом, обороны и безопасности, чтобы гарантировать мир и стабильность населению двух стран. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386144.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нигер, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире