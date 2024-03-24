https://ria.ru/20240324/terakt-1935414344.html

Техника начала вывозить мусор из "Крокус Сити Холла"

Техника начала вывозить мусор из "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 24.03.2024

Техника начала вывозить мусор из "Крокус Сити Холла"

Тяжелая техника начала вывозить мусор после разбора завалов при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:27

2024-03-24T08:27

2024-03-24T09:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

андрей воробьев

маргарита симоньян

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935418658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45f8328598d4f7df9de88c6e26a7298c.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Тяжелая техника начала вывозить мусор после разбора завалов при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Грузовики по очереди подъезжают к месту завалов и вывозят остатки мусора с территории "Крокус сити холла". Ранее тяжелая техника прибыла к подмосковному "Крокус сити холлу" для расчистки завалов после теракта, сообщало МЧС России в Telegram-канале. В субботу вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте теракта в "Крокус сити холле" завершена, поисковая еще продолжается, из-под завалов извлекли 133 тела. Позже в МЧС рассказали, что спасатели за день разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вывоз мусора после разбора завалов в "Крокусе" Техника начала вывозить мусор после разбора завалов в "Крокусе" 2024-03-24T08:27 true PT0M12S

Новая смена рабочих на разборе завалов после теракта в "Крокус Сити Холле" Новая смена рабочих отправилась на разбор завалов после теракта в "Крокус сити холле". 2024-03-24T08:27 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, андрей воробьев, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия