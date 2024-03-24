Владельцы "Крокуса" заявили, что будут помогать властям в деле о теракте

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания-владелец "Крокус сити холла" выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале и заявила, что будет делать все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в расследовании этого преступления, сообщается на странице российского холдинга Crocus Group."Российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус сити холл", выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей. Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии", - говорится в сообщении.Уточняется, что в эти тяжелые дни компания делает и будет делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также жертвам теракта."Мы благодарим всех зрителей, партнеров, артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны... Отдельная благодарность команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в "Крокус сити холле" в этот вечер", - добавляется в сообщении.Компания холдинга выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания-владелец "Крокус сити холла" выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале и заявила, что будет делать все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в расследовании этого преступления, сообщается на странице российского холдинга Crocus Group.
"Российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус сити холл", выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей. Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии", - говорится в сообщении.
Теракт в "Крокусе" был продуман, заявил оператор концерта
00:42
Уточняется, что в эти тяжелые дни компания делает и будет делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также жертвам теракта.
"Мы благодарим всех зрителей, партнеров, артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны... Отдельная благодарность команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в "Крокус сити холле" в этот вечер", - добавляется в сообщении.
Компания холдинга выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал
Вчера, 22:52
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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