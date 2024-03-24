https://ria.ru/20240324/terakt-1935393163.html

Главный раввин России принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Главный раввин России принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Главный раввин России принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", и сообщил, что праздничные мероприятия РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:46

2024-03-24T00:46

2024-03-24T00:50

теракт в "крокус сити холле"

россия

берл лазар

крокус

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", и сообщил, что праздничные мероприятия в честь праздника Пурим, который начался 23 марта, отменены в связи с трауром."Чувство огромного горя вызывает у меня, у всей нашей общины известие о трагедии в московском "Крокус-центре". Мы разделяем горе семей погибших, молимся за выздоровление раненых. Теракт в нашей столице произошел как раз в канун Пурим – праздника, когда мы вспоминаем о судьбе наших предков, которые также стояли перед угрозой уничтожения, и благодарим Б-га, что спас невинных и покарал злодеев. Пурим учит нас, что для получения помощи от Вс-вышнего надо прежде всего самим проявить единство, встать все, как один, на защиту правого дела. Когда силы добра едины, силы зла, ненависти и фанатизма обязательно потерпят поражение. Сейчас все мы скорбим по жертвам террористов. Поэтому отменяются концерты и танцы, которые обычно проходят у нас в дни праздника", - говорится в соболезновании раввина, поступившем в РИА Новости.Лазар призвал верующих собираться в синагогах и общинных центрах для чтения Мегилат Эстер - ветхозаветной книги Эсфирь, - как это заповедано в Пурим."Сделаем так – и Б-г обязательно нам поможет, защитит от современных Аманов (Аман - древнеперсидский вельможа, победу над антиеврейские заговором которого празднуют евреи в Пурим - ред.)", - заключил он.В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода отметил, что в этот шабат (в период с вечера пятницы до вечера субботы - ред.) в еврейской общине читали отрывок из Торы "Помни, что сделал тебе Амалек"."Эта заповедь призывает помнить о зле и его ужасных проявлениях для того, чтобы искоренять их и никогда не повторять. Терроризм является проявлением абсолютного беспричинного зла. С ним не может быть диалога, только его полное уничтожение. Мы уверены, что преступники понесут наказание. Но, к сожалению, никакая мера в этом мире не сможет искупить то зло, которое они совершили. Задача же общества в такие тяжелые моменты – объединиться в солидарности и сочувствии, беречь друг друга, оказывать помощь тем, кого затронула случившаяся трагедия", - сказал раввин Борода, слова которого приводят в пресс-службе ФЕОР.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

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