https://ria.ru/20240324/terakt-1935391419.html

МИД России осудил заявления украинских пропагандистов о теракте в "Крокусе"

МИД России осудил заявления украинских пропагандистов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

МИД России осудил заявления украинских пропагандистов о теракте в "Крокусе"

Украинские пропагандисты устроили пляски на костях из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле", указал МИД в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:15

2024-03-24T00:15

2024-03-24T10:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

в мире

украина

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские пропагандисты устроили пляски на костях из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле", указал МИД в официальном Telegram-канале."На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что после появления первой информации о террористическом акте в подмосковном "Крокус сити холл" на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с нашей страной от неравнодушных граждан со всего мира.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саморазоблачительным заявление Владимира Зеленского, который обвинил Россию в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле".Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Боевики имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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