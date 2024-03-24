https://ria.ru/20240324/tekhnika-1935399573.html

К "Крокусу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

К "Крокусу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов - РИА Новости, 24.03.2024

К "Крокусу" прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

Тяжелая техника прибыла к подмосковному "Крокус сити холлу" для расчистки завалов после теракта, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:07

2024-03-24T02:07

2024-03-24T10:54

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Тяжелая техника прибыла к подмосковному "Крокус сити холлу" для расчистки завалов после теракта, сообщает МЧС России в Telegram-канале.В субботу вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте теракта в "Крокус сити холле" завершена, поисковая еще продолжается, из-под завалов извлекли 133 тела. Позже в МЧС рассказали, что спасатели за день разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокус сити холле"."На место пожара в "Крокусе" прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов", - говорится в сообщении ведомства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Тяжелая техника у "Крокус Сити Холла" Тяжелая техника прибыла к "Крокус сити холлу" для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов, сообщает МЧС. 2024-03-24T02:07 true PT1M08S

Ночные работы по разбору завалов в "Крокусе" МЧС публикует видео ночных работ по разбору завалов в "Крокусе" 2024-03-24T02:07 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия