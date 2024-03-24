https://ria.ru/20240324/svechi-1935503920.html
На экранах в "Шереметьево" горят свечи в память о жертвах теракта
На экранах в "Шереметьево" горят свечи в память о жертвах теракта - РИА Новости, 24.03.2024
На экранах в "Шереметьево" горят свечи в память о жертвах теракта
Проекции траурных свечей зажигаются на инфоэкранах перед стойками регистрации в аэропорту "Шереметьево" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холл",... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:53
2024-03-24T17:53
2024-03-24T22:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Проекции траурных свечей зажигаются на инфоэкранах перед стойками регистрации в аэропорту "Шереметьево" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На экранах в "Шереметьево" горят свечи в память о жертвах теракта
На экранах в "Шереметьево" горят свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"