https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935505415.html
Спецоперация, 24 марта: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины
Спецоперация, 24 марта: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины - РИА Новости, 24.03.2024
Спецоперация, 24 марта: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины
Об ударах по объектам на Украине, массированной атаке ВСУ на Севастополь и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:14
2024-03-24T19:14
2024-03-24T19:18
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Об ударах по объектам на Украине, массированной атаке ВСУ на Севастополь и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Удары по объектам на УкраинеРоссийские ВКС нанесли минувшей ночью удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны.Групповой удар осуществлялся высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. По информации военного ведомства, все цели удара были достигнуты, удалось дезорганизовать работу предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, а также уничтожить технику иностранного производства. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, а на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак ВСУ. На Белгородском направлении российские бойцы продолжили выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в приграничных районах Украины. Так, в результате огневого поражения противник потерял до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и Землянки в Харьковской области. Кроме того, российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ. Совокупные потери украинских войск за прошедший день составили до 1030 солдат, 11 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, две РСЗО, 52 военных автомобиля и 172 дрона. Массированная атака на Севастополь В ночь на воскресенье украинские войска совершили ракетную атаку на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, она была самой массированной за последнее время. Воздушная тревога продлилась более 1,5 часа. По предварительным данным, российская ПВО сбила свыше десяти ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, масштаб повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. В связи с атакой утром в Севастополе несколько часов не работал морской пассажирский транспорт — пять катеров и три рейсовых автобуса получили повреждения. Всего зафиксировали три прямых попадания по жилым домам — на улице Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет, на улице Гранатной, где осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, и в районе Симферопольского шоссе — там осколок также прилетел в квартиру и выбил окно. Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
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россия, украина, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Спецоперация, 24 марта: ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины
Минобороны: ВКС РФ нанесли удар по энергообъектам Украины и месту сборки катеров
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Об ударах по объектам на Украине, массированной атаке ВСУ
на Севастополь и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Удары по объектам на Украине
Российские ВКС нанесли минувшей ночью удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны.
Групповой удар осуществлялся высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
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По информации военного ведомства, все цели удара были достигнуты, удалось дезорганизовать работу предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, а также уничтожить технику иностранного производства.
За минувшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, а на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак ВСУ.
На Белгородском направлении российские бойцы продолжили выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в приграничных районах Украины. Так, в результате огневого поражения противник потерял до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и Землянки в Харьковской области
.
Кроме того, российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ.
Совокупные потери украинских войск за прошедший день составили до 1030 солдат, 11 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, две РСЗО, 52 военных автомобиля и 172 дрона.
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Массированная атака на Севастополь
В ночь на воскресенье украинские войска совершили ракетную атаку на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева
, она была самой массированной за последнее время. Воздушная тревога продлилась более 1,5 часа.
По предварительным данным, российская ПВО сбила свыше десяти ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, масштаб повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.
В связи с атакой утром в Севастополе несколько часов не работал морской пассажирский транспорт — пять катеров и три рейсовых автобуса получили повреждения.
Всего зафиксировали три прямых попадания по жилым домам — на улице Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет, на улице Гранатной, где осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, и в районе Симферопольского шоссе — там осколок также прилетел в квартиру и выбил окно.
Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, добавил губернатор.
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