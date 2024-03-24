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Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935471744.html
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ
Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:31
2024-03-24T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ

Минобороны: российские войска уничтожили склады боеприпасов и беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО в зоне спецоперации
Боевая работа артдивизиона ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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