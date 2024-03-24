https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935471744.html
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ
Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:31
2024-03-24T14:31
2024-03-24T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ
Минобороны: российские войска уничтожили склады боеприпасов и беспилотников ВСУ