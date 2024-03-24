https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935471744.html

Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ

Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ - РИА Новости, 24.03.2024

Российские военные уничтожили четыре украинские РЛС и одну станцию РЭБ

Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:31

2024-03-24T14:31

2024-03-24T14:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения украинских боеприпасов и беспилотников, четыре РЛС и одну станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина