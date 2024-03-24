https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935470047.html

Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow

Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 24.03.2024

Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:20

2024-03-24T14:20

2024-03-24T14:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

пво

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда РСЗО и другие цели, сообщила в воскресенье в пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Vampire", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, пво