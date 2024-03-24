Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow
Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда РСЗО и другие цели, сообщила в воскресенье в пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Vampire", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.