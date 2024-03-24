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Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935470047.html
Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow
Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 24.03.2024
Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:20
2024-03-24T14:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
пво
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда РСЗО и другие цели, сообщила в воскресенье в пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Vampire", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Российская ПВО сбила 11 крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун" и 22 снаряда РСЗО и другие цели, сообщила в воскресенье в пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Vampire", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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