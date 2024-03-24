https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467874.html

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.03.2024

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:04

2024-03-24T14:04

2024-03-24T14:51

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-ймотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики, а также отражены три контратаки противника."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область, в мире