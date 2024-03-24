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Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 24.03.2024 (обновлено: 14:51 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467874.html
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:04
2024-03-24T14:51
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-ймотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики, а также отражены три контратаки противника."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область, В мире
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-ймотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики, а также отражены три контратаки противника.
"Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская областьВ мире
 
 
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