https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467455.html
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:03
2024-03-24T14:03
2024-03-24T14:08
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безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области."ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, пятихатки, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Пятихатки, Запорожская область
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и технику на Херсонском направлении