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ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 24.03.2024 (обновлено: 14:08 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467455.html
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:03
2024-03-24T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
пятихатки
запорожская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области."ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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пятихатки
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, пятихатки, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Пятихатки, Запорожская область
ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и технику на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области.
"ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьПятихаткиЗапорожская область
 
 
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