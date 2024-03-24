https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467229.html

Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2024

Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области

Российские войска продолжают уничтожение диверсантов в приграничных районах Украины, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:01

2024-03-24T14:01

2024-03-24T14:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение диверсантов в приграничных районах Украины, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность