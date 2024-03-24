https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935467229.html
Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области
Российские войска продолжают уничтожение диверсантов в приграничных районах Украины, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:01
2024-03-24T14:01
2024-03-24T14:53
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение диверсантов в приграничных районах Украины, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили до 40 солдат ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных в районах Потихоново и Землянки
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение диверсантов в приграничных районах Украины, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районе населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ", - говорится в сводке министерства.
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