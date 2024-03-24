https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466791.html
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.03.2024
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:57
2024-03-24T13:57
2024-03-24T14:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590540_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_bc34c89b200a123f971fd64ec83bbef6.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, американскую технику и полевой склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590540_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_3a772161ecbf69b61c4ccfd5a5a01642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, США, Киев
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении