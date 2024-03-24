https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466791.html

На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи

На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.03.2024

На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:57

2024-03-24T13:57

2024-03-24T14:12

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, американскую технику и полевой склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сша, киев