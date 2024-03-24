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На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.03.2024
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13:57 24.03.2024 (обновлено: 14:12 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466791.html
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.03.2024
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:57
2024-03-24T14:12
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, американскую технику и полевой склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, США, Киев
На Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи, нанесли противнику поражение и отразили атаку на донецком направлении, Киев потерял здесь до 300 солдат, американскую технику и полевой склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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