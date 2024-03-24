https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении
На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:54
2024-03-24T13:54
2024-03-24T14:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении
Минобороны: российские военные уничтожают украинские ДРГ в приграничных районах