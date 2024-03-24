https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html

Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении

Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 24.03.2024

Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении

На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:54

2024-03-24T13:54

2024-03-24T14:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины.

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

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Дарья Буймова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность