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Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 24.03.2024 (обновлено: 14:28 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении
На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:54
2024-03-24T14:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины.
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожают украинские ДРГ на Белгородском направлении

Минобороны: российские военные уничтожают украинские ДРГ в приграничных районах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Белгородском направлении ВС России продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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