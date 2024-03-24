https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html

Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 24.03.2024

Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T05:06

2024-03-24T05:06

2024-03-24T05:06

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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств. "Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копьё" с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ. Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность