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Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:06
2024-03-24T05:06
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств. "Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копьё" с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ. Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

МО: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцРедкий десантный вариант гранатомета СПГ-9
Редкий десантный вариант гранатомета СПГ-9 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Редкий десантный вариант гранатомета СПГ-9. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств.
"Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копьё" с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ. Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни", - пояснили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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