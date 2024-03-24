https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:06
2024-03-24T05:06
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств. "Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копьё" с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ. Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
МО: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств.
"Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копьё" с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ. Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни", - пояснили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине