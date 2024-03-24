https://ria.ru/20240324/sloveniya-1935428178.html

Премьер Словении решительно осудил теракт в Красногорске

Премьер Словении решительно осудил теракт в Красногорске - РИА Новости, 24.03.2024

Премьер Словении решительно осудил теракт в Красногорске

Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:57

теракт в "крокус сити холле"

словения

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших. "Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение. Мои соболезнования и мысли семьям погибших и пострадавшим", - говорится в заявлении Голоба, опубликованном на странице правительства Словении в соцсети X. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

словения, россия, крокус сити холл