https://ria.ru/20240324/slovakiya-1935404113.html

В Словакии в первом туре выборов лидирует Корчок

В Словакии в первом туре выборов лидирует Корчок - РИА Новости, 24.03.2024

В Словакии в первом туре выборов лидирует Корчок

Придерживающийся либеральных взглядов экс-глава МИД Словакии Иван Корчок лидирует в первом туре выборов президента республики с 42,51% голосов, следует из... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T04:35

2024-03-24T04:35

2024-03-24T04:35

в мире

словакия

украина

россия

иван корчок

петер пеллегрини

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599870275_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_26ba9852640667f30ccb6d547f6c911f.jpg

БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Придерживающийся либеральных взглядов экс-глава МИД Словакии Иван Корчок лидирует в первом туре выборов президента республики с 42,51% голосов, следует из данных управления статистики по итогам обработки всех протоколов. Корчок получает 42,51% голосов, а глава парламента Петер Пеллегрини - 37,02%, они встретятся во втором туре, назначенном на 6 апреля. Пеллегрини выступает против дальнейшего вооружения Украины и настаивает на переговорах о мире в украинском конфликте. Явка в первом туре выборов президента Словакии составила 51,91% Ранее Корчок уже поблагодарил избирателей за поддержку. Он заявил, что хочет быть президентом для того, "чтобы вместо того обманчивого спокойствия, о котором говорит Петер Пеллегрини, говорить о том, чтобы правительственная коалиция выполняла свои обещания". Дипломат напомнил, что представители сегодняшнего правительства обещали удешевить ипотеку и продукты, а также упрекнул некоторых политиков в симпатиях к России. 59-летний Корчок дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство республики. В послужном списке дипломата значится и работа в США. Корчок участвовал в президентской гонке как общественный кандидат, но его поддерживала либеральная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), которая активно критикует политику правительства Роберта Фицо.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, иван корчок, петер пеллегрини