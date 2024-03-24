https://ria.ru/20240324/slovakiya-1935398096.html

В Словакии пройдет второй тур президентских выборов

В Словакии пройдет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 24.03.2024

В Словакии пройдет второй тур президентских выборов

Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок обходит в первом туре главу парламента Словакии Петера Пеллегрини, который выступает против дальнейшего вооружения Украины и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:50

2024-03-24T01:50

2024-03-24T04:40

в мире

словакия

украина

петер пеллегрини

иван корчок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896476729_0:149:2915:1789_1920x0_80_0_0_eb244b886caec6cf5c87e04ae3f439b5.jpg

БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок обходит в первом туре главу парламента Словакии Петера Пеллегрини, который выступает против дальнейшего вооружения Украины и настаивает на переговорах о мире, они встретятся во втором туре, следует из данных управления статистики после обработки 96,83 процента данных с избирательных участков.Никто из кандидатов, согласно данным 96,83 процента протоколов, не набирает абсолютного большинства голосов, это означает, что победитель будет определен в ходе второго тура, назначенного на 6 апреля. В нем примут участие два кандидата с наилучшими результатами в первом туре.По итогам обработки всех протоколов, Корчок получает 42,51 процента голосов, а глава парламента Петер Пеллегрини - 37,02 процента.Явка в первом туре выборов президента Словакии составила 51,91 процента.Ранее Корчок уже поблагодарил избирателей за поддержку. Он заявил, что хочет быть президентом для того, "чтобы вместо того обманчивого спокойствия, о котором говорит Петер Пеллегрини, говорить о том, чтобы правительственная коалиция выполняла свои обещания". Дипломат напомнил, что представители сегодняшнего правительства обещали удешевить ипотеку и продукты, а также упрекнул некоторых политиков в симпатиях к России.59-летний Корчок дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство республики. В послужном списке дипломата значится и работа в США. Корчок участвовал в президентской гонке как общественный кандидат, но его поддерживала либеральная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), которая активно критикует политику правительства Роберта Фицо.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок