https://ria.ru/20240324/slovakiya-1935393577.html

Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента

Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента - РИА Новости, 24.03.2024

Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против дальнейшего вооружения Украины и настаивающий на переговорах о мире, побеждает в первом туре... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:52

2024-03-24T00:52

2024-03-24T00:58

в мире

словакия

украина

петер пеллегрини

иван корчок

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БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против дальнейшего вооружения Украины и настаивающий на переговорах о мире, побеждает в первом туре выборов президента с 44,84% голосов, следует из первых данных управления статистики. "44,84% голосов получает Петер Пеллегрини", - следует из данных на сайте управления статистики. Экс-глава МИД Иван Корчок на данный момент набирает 25,63% голосов.До появления первых данных управления статистики в эфире телеканала RTVS были продемонстрированы результаты опроса, согласно которому с 34,9% голосов в первом туре выборов мог победить Корчок, Пеллегрини мог занять второе место с 34,3% голосов.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

словакия

украина

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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок