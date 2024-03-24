https://ria.ru/20240324/slovakiya-1935393577.html
Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента
Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента - РИА Новости, 24.03.2024
Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента
Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против дальнейшего вооружения Украины и настаивающий на переговорах о мире, побеждает в первом туре... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:52
2024-03-24T00:52
2024-03-24T00:58
в мире
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петер пеллегрини
иван корчок
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БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против дальнейшего вооружения Украины и настаивающий на переговорах о мире, побеждает в первом туре выборов президента с 44,84% голосов, следует из первых данных управления статистики. "44,84% голосов получает Петер Пеллегрини", - следует из данных на сайте управления статистики. Экс-глава МИД Иван Корчок на данный момент набирает 25,63% голосов.До появления первых данных управления статистики в эфире телеканала RTVS были продемонстрированы результаты опроса, согласно которому с 34,9% голосов в первом туре выборов мог победить Корчок, Пеллегрини мог занять второе место с 34,3% голосов.
https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html
https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Иван Корчок
Глава парламента Словакии побеждает на выборах президента
Первые данные: Петер Пеллегрини побеждает на выборах президента с 44,84% голосов
БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против дальнейшего вооружения Украины и настаивающий на переговорах о мире, побеждает в первом туре выборов президента с 44,84% голосов, следует из первых данных управления статистики.
"44,84% голосов получает Петер Пеллегрини", - следует из данных на сайте управления статистики.
Процедура выборов президента Словакии
Экс-глава МИД Иван Корчок
на данный момент набирает 25,63% голосов.
До появления первых данных управления статистики в эфире телеканала RTVS были продемонстрированы результаты опроса, согласно которому с 34,9% голосов в первом туре выборов мог победить Корчок, Пеллегрини мог занять второе место с 34,3% голосов.
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