Рейтинг@Mail.ru
Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 24.03.2024 (обновлено: 08:03 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/shinfa-metema-1935018382.html
Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества
Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества - РИА Новости, 24.03.2024
Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества
Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:00
2024-03-24T08:03
наука
земля - риа наука
палеонтология
археология
люди
геология
климат
вулкан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994910_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_54747233badc8582a34c273c86d097db.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о древней истории человека разумного. Необычная стоянка на реке ШинфаВ 2002-м во время обследования притоков Голубого Нила на северо-западе Эфиопии ученые обнаружили археологический памятник, который получил обозначение Шинфа-Метема-1 — по названию реки, на древней террасе которой располагается стоянка.Раскопки показали, что в среднем палеолите здесь очень долго обитали люди. Они оставили слои с десятками тысяч каменных отщепов и пластин, а также огромное количество костей животных и рыб со следами разделки.Местные умельцы обрабатывали базальты, сланцы, кварц, халцедон, отсекая лишнее и получая симметричные заостренные орудия. Характер повреждений позволяет предположить, что это было проникающее оружие — скорее всего, наконечники для стрел.Это удивительное открытие, ведь первые убедительные свидетельства использования лука появляются на двадцать тысяч лет позже, во Франции (пещера Мандрин, 54 тысячи лет).Прежде в Африке находили похожие наконечники, но считалось, что это части дротиков или копий. Теперь, вероятно, придется пересмотреть место зарождения стрельбы из лука.Что рассказали костиОбитатели Шинфа-Метема-1 питались разнообразно. Охотились главным образом на небольших копытных, реже — на бородавочников и жирафов. Также в меню были обезьяны, цесарка, грызуны, кролики, мелкие птицы, змеи, ящерицы и лягушки. Добывали страусиные яйца и, судя по обожженной скорлупе, готовили их на огне.В какой-то момент мясная диета сменилась на рыбную — в отложениях нашли множество костей сомов и раковин моллюсков. Ученые задались вопросом, что побудило людей скорректировать рацион.Сейчас Шинфа и другие притоки Голубого Нила — сезонные, то есть полноводные только во время дождей. В остальное время они пересыхают, остаются лишь небольшие лужи и старицы. Погодные колебания влияют на строение зубов животных, пьющих из этих водоемов. Так, если воздух сухой, в эмали растет содержание тяжелого изотопа кислорода-18.Это помогло выяснить, что в те времена климат был засушливый. Когда основное русло реки пересыхало, люди искали озерца и старицы. На водопой приходили животные — там их, вероятно, и отстреливали из лука. Рыбу же ловили руками в мелких водоемах, как делают до сих пор местные жители.Чтобы уточнить возраст стоянки, обратились к криптотефре. Это комплекс методов, позволяющих точно датировать отложения, если в них есть продукты извержений. На Шинфа-Метема-1 ученые обнаружили микроскопические включения вулканического стекла. Анализ химического состава показал, что эти капельки — из супервулкана Тоба, расположенного на острове Суматра. Видимо, они попали сюда по воздуху во время крупнейшего извержения, которое произошло 74 тысячи лет назад.Приспособились и выжили в катастрофеТогда вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла и парниковых газов. Некоторые ученые считают, что древний катаклизм привел к "вулканической зиме", которая могла поставить человечество на грань вымирания. В поисках пропитания люди вышли из Африки и расселились по планете.Неясно, могут ли обитатели Шинфа-Метема-1 быть нашими предками. Ученые из США и Эфиопии во главе с Джоном Каппельманом в этом сомневаются. Их статья с результатами многолетних исследований вышла на днях в Nature. Скорее всего, исход в Евразию позднее совершила другая группа Homo sapiens. Однако стоянка показывает, как это могло происходить.Традиционно считали, что люди переселялись из Африки в благоприятные периоды, полные влаги, когда реки полноводны, а в пустыне можно найти пропитание. Теперь ясно, что это не обязательно было так.Люди прекрасно адаптировались к засухе и дефициту ресурсов, могли двигаться вдоль высохших русел в поисках луж и пасущейся вокруг них добычи. Авторы называют это "голубым шоссе", которое действовало в самые суровые периоды.Постоянное давление окружающей среды сделало людей более гибкими, побуждало искать новые места обитания и таким образом запустило процесс освоения Евразии. Но для подкрепления идеи "голубого шоссе" нужны новые находки.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994910_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b88f21478e9fb898fab8f7c9848ca078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля - риа наука, палеонтология, археология, люди, геология, климат, вулкан, вода
Наука, Земля - РИА Наука, палеонтология, Археология, люди, геология, Климат, Вулкан, Вода
Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества

Nature: в Эфиопии нашли древнейшие наконечники стрел

© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© iStock.com / guenterguni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о древней истории человека разумного.

Необычная стоянка на реке Шинфа

В 2002-м во время обследования притоков Голубого Нила на северо-западе Эфиопии ученые обнаружили археологический памятник, который получил обозначение Шинфа-Метема-1 — по названию реки, на древней террасе которой располагается стоянка.
Раскопки показали, что в среднем палеолите здесь очень долго обитали люди. Они оставили слои с десятками тысяч каменных отщепов и пластин, а также огромное количество костей животных и рыб со следами разделки.
Местные умельцы обрабатывали базальты, сланцы, кварц, халцедон, отсекая лишнее и получая симметричные заостренные орудия. Характер повреждений позволяет предположить, что это было проникающее оружие — скорее всего, наконечники для стрел.
Это удивительное открытие, ведь первые убедительные свидетельства использования лука появляются на двадцать тысяч лет позже, во Франции (пещера Мандрин, 54 тысячи лет).
Прежде в Африке находили похожие наконечники, но считалось, что это части дротиков или копий. Теперь, вероятно, придется пересмотреть место зарождения стрельбы из лука.
© Фото : Blue Nile Survey ProjectКаменные орудия, найденные на стоянке Шинфа-Метема-1. Ученые считают, что это наконечники для стрел
Наконечники снарядов из среднего палеолита, Шинфа-Метема-1 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Blue Nile Survey Project
Каменные орудия, найденные на стоянке Шинфа-Метема-1. Ученые считают, что это наконечники для стрел

Что рассказали кости

Обитатели Шинфа-Метема-1 питались разнообразно. Охотились главным образом на небольших копытных, реже — на бородавочников и жирафов. Также в меню были обезьяны, цесарка, грызуны, кролики, мелкие птицы, змеи, ящерицы и лягушки. Добывали страусиные яйца и, судя по обожженной скорлупе, готовили их на огне.
В какой-то момент мясная диета сменилась на рыбную — в отложениях нашли множество костей сомов и раковин моллюсков. Ученые задались вопросом, что побудило людей скорректировать рацион.
Сейчас Шинфа и другие притоки Голубого Нила — сезонные, то есть полноводные только во время дождей. В остальное время они пересыхают, остаются лишь небольшие лужи и старицы. Погодные колебания влияют на строение зубов животных, пьющих из этих водоемов. Так, если воздух сухой, в эмали растет содержание тяжелого изотопа кислорода-18.
© Фото : https://topographic-map.com Open Database License (ODbL) v1.0Археологическая стоянка Шинфа-Метема-1 в Эфиопии
Археологическая стоянка Шинфа-Метема-1 в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : https://topographic-map.com Open Database License (ODbL) v1.0
Археологическая стоянка Шинфа-Метема-1 в Эфиопии
Это помогло выяснить, что в те времена климат был засушливый. Когда основное русло реки пересыхало, люди искали озерца и старицы. На водопой приходили животные — там их, вероятно, и отстреливали из лука. Рыбу же ловили руками в мелких водоемах, как делают до сих пор местные жители.
Чтобы уточнить возраст стоянки, обратились к криптотефре. Это комплекс методов, позволяющих точно датировать отложения, если в них есть продукты извержений. На Шинфа-Метема-1 ученые обнаружили микроскопические включения вулканического стекла. Анализ химического состава показал, что эти капельки — из супервулкана Тоба, расположенного на острове Суматра. Видимо, они попали сюда по воздуху во время крупнейшего извержения, которое произошло 74 тысячи лет назад.
© Фото : Racheal JohnsenОсколок вулканического стекла от извержения Тоба на стоянке Шинфа-Метема-1
Осколок вулканического стекла от извержения Тоба на стоянке Шинфа-Метема-1 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Racheal Johnsen
Осколок вулканического стекла от извержения Тоба на стоянке Шинфа-Метема-1

Приспособились и выжили в катастрофе

Тогда вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла и парниковых газов. Некоторые ученые считают, что древний катаклизм привел к "вулканической зиме", которая могла поставить человечество на грань вымирания. В поисках пропитания люди вышли из Африки и расселились по планете.
Неясно, могут ли обитатели Шинфа-Метема-1 быть нашими предками. Ученые из США и Эфиопии во главе с Джоном Каппельманом в этом сомневаются. Их статья с результатами многолетних исследований вышла на днях в Nature. Скорее всего, исход в Евразию позднее совершила другая группа Homo sapiens. Однако стоянка показывает, как это могло происходить.
© Фото : Blue Nile Survey ProjectРаскопки в Шинфа-Метема-1
Раскопки в Шинфа-Метема-1 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Blue Nile Survey Project
Раскопки в Шинфа-Метема-1
Традиционно считали, что люди переселялись из Африки в благоприятные периоды, полные влаги, когда реки полноводны, а в пустыне можно найти пропитание. Теперь ясно, что это не обязательно было так.
Люди прекрасно адаптировались к засухе и дефициту ресурсов, могли двигаться вдоль высохших русел в поисках луж и пасущейся вокруг них добычи. Авторы называют это "голубым шоссе", которое действовало в самые суровые периоды.
Постоянное давление окружающей среды сделало людей более гибкими, побуждало искать новые места обитания и таким образом запустило процесс освоения Евразии. Но для подкрепления идеи "голубого шоссе" нужны новые находки.
 
НаукаЗемля - РИА НаукапалеонтологияАрхеологиялюдигеологияКлиматВулканВода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала