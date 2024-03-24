https://ria.ru/20240324/shinfa-metema-1935018382.html

Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества

Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества - РИА Новости, 24.03.2024

Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества

Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:03

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о древней истории человека разумного. Необычная стоянка на реке ШинфаВ 2002-м во время обследования притоков Голубого Нила на северо-западе Эфиопии ученые обнаружили археологический памятник, который получил обозначение Шинфа-Метема-1 — по названию реки, на древней террасе которой располагается стоянка.Раскопки показали, что в среднем палеолите здесь очень долго обитали люди. Они оставили слои с десятками тысяч каменных отщепов и пластин, а также огромное количество костей животных и рыб со следами разделки.Местные умельцы обрабатывали базальты, сланцы, кварц, халцедон, отсекая лишнее и получая симметричные заостренные орудия. Характер повреждений позволяет предположить, что это было проникающее оружие — скорее всего, наконечники для стрел.Это удивительное открытие, ведь первые убедительные свидетельства использования лука появляются на двадцать тысяч лет позже, во Франции (пещера Мандрин, 54 тысячи лет).Прежде в Африке находили похожие наконечники, но считалось, что это части дротиков или копий. Теперь, вероятно, придется пересмотреть место зарождения стрельбы из лука.Что рассказали костиОбитатели Шинфа-Метема-1 питались разнообразно. Охотились главным образом на небольших копытных, реже — на бородавочников и жирафов. Также в меню были обезьяны, цесарка, грызуны, кролики, мелкие птицы, змеи, ящерицы и лягушки. Добывали страусиные яйца и, судя по обожженной скорлупе, готовили их на огне.В какой-то момент мясная диета сменилась на рыбную — в отложениях нашли множество костей сомов и раковин моллюсков. Ученые задались вопросом, что побудило людей скорректировать рацион.Сейчас Шинфа и другие притоки Голубого Нила — сезонные, то есть полноводные только во время дождей. В остальное время они пересыхают, остаются лишь небольшие лужи и старицы. Погодные колебания влияют на строение зубов животных, пьющих из этих водоемов. Так, если воздух сухой, в эмали растет содержание тяжелого изотопа кислорода-18.Это помогло выяснить, что в те времена климат был засушливый. Когда основное русло реки пересыхало, люди искали озерца и старицы. На водопой приходили животные — там их, вероятно, и отстреливали из лука. Рыбу же ловили руками в мелких водоемах, как делают до сих пор местные жители.Чтобы уточнить возраст стоянки, обратились к криптотефре. Это комплекс методов, позволяющих точно датировать отложения, если в них есть продукты извержений. На Шинфа-Метема-1 ученые обнаружили микроскопические включения вулканического стекла. Анализ химического состава показал, что эти капельки — из супервулкана Тоба, расположенного на острове Суматра. Видимо, они попали сюда по воздуху во время крупнейшего извержения, которое произошло 74 тысячи лет назад.Приспособились и выжили в катастрофеТогда вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла и парниковых газов. Некоторые ученые считают, что древний катаклизм привел к "вулканической зиме", которая могла поставить человечество на грань вымирания. В поисках пропитания люди вышли из Африки и расселились по планете.Неясно, могут ли обитатели Шинфа-Метема-1 быть нашими предками. Ученые из США и Эфиопии во главе с Джоном Каппельманом в этом сомневаются. Их статья с результатами многолетних исследований вышла на днях в Nature. Скорее всего, исход в Евразию позднее совершила другая группа Homo sapiens. Однако стоянка показывает, как это могло происходить.Традиционно считали, что люди переселялись из Африки в благоприятные периоды, полные влаги, когда реки полноводны, а в пустыне можно найти пропитание. Теперь ясно, что это не обязательно было так.Люди прекрасно адаптировались к засухе и дефициту ресурсов, могли двигаться вдоль высохших русел в поисках луж и пасущейся вокруг них добычи. Авторы называют это "голубым шоссе", которое действовало в самые суровые периоды.Постоянное давление окружающей среды сделало людей более гибкими, побуждало искать новые места обитания и таким образом запустило процесс освоения Евразии. Но для подкрепления идеи "голубого шоссе" нужны новые находки.

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, палеонтология, археология, люди, геология, климат, вулкан, вода