Дети катастрофы. Появилась новая гипотеза эволюции человечества
Nature: в Эфиопии нашли древнейшие наконечники стрел
© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
© iStock.com / guenterguni
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Эфиопии исследовали стоянку Homo sapiens на Востоке Африки. И сделали целый ряд знаковых открытий, которые могут изменить наше представление о древней истории человека разумного.
Необычная стоянка на реке Шинфа
В 2002-м во время обследования притоков Голубого Нила на северо-западе Эфиопии ученые обнаружили археологический памятник, который получил обозначение Шинфа-Метема-1 — по названию реки, на древней террасе которой располагается стоянка.
Раскопки показали, что в среднем палеолите здесь очень долго обитали люди. Они оставили слои с десятками тысяч каменных отщепов и пластин, а также огромное количество костей животных и рыб со следами разделки.
Местные умельцы обрабатывали базальты, сланцы, кварц, халцедон, отсекая лишнее и получая симметричные заостренные орудия. Характер повреждений позволяет предположить, что это было проникающее оружие — скорее всего, наконечники для стрел.
Это удивительное открытие, ведь первые убедительные свидетельства использования лука появляются на двадцать тысяч лет позже, во Франции (пещера Мандрин, 54 тысячи лет).
Прежде в Африке находили похожие наконечники, но считалось, что это части дротиков или копий. Теперь, вероятно, придется пересмотреть место зарождения стрельбы из лука.
© Фото : Blue Nile Survey ProjectКаменные орудия, найденные на стоянке Шинфа-Метема-1. Ученые считают, что это наконечники для стрел
© Фото : Blue Nile Survey Project
Каменные орудия, найденные на стоянке Шинфа-Метема-1. Ученые считают, что это наконечники для стрел
Что рассказали кости
Обитатели Шинфа-Метема-1 питались разнообразно. Охотились главным образом на небольших копытных, реже — на бородавочников и жирафов. Также в меню были обезьяны, цесарка, грызуны, кролики, мелкие птицы, змеи, ящерицы и лягушки. Добывали страусиные яйца и, судя по обожженной скорлупе, готовили их на огне.
В какой-то момент мясная диета сменилась на рыбную — в отложениях нашли множество костей сомов и раковин моллюсков. Ученые задались вопросом, что побудило людей скорректировать рацион.
Сейчас Шинфа и другие притоки Голубого Нила — сезонные, то есть полноводные только во время дождей. В остальное время они пересыхают, остаются лишь небольшие лужи и старицы. Погодные колебания влияют на строение зубов животных, пьющих из этих водоемов. Так, если воздух сухой, в эмали растет содержание тяжелого изотопа кислорода-18.
© Фото : https://topographic-map.com Open Database License (ODbL) v1.0Археологическая стоянка Шинфа-Метема-1 в Эфиопии
Археологическая стоянка Шинфа-Метема-1 в Эфиопии
Это помогло выяснить, что в те времена климат был засушливый. Когда основное русло реки пересыхало, люди искали озерца и старицы. На водопой приходили животные — там их, вероятно, и отстреливали из лука. Рыбу же ловили руками в мелких водоемах, как делают до сих пор местные жители.
Чтобы уточнить возраст стоянки, обратились к криптотефре. Это комплекс методов, позволяющих точно датировать отложения, если в них есть продукты извержений. На Шинфа-Метема-1 ученые обнаружили микроскопические включения вулканического стекла. Анализ химического состава показал, что эти капельки — из супервулкана Тоба, расположенного на острове Суматра. Видимо, они попали сюда по воздуху во время крупнейшего извержения, которое произошло 74 тысячи лет назад.
Приспособились и выжили в катастрофе
Тогда вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла и парниковых газов. Некоторые ученые считают, что древний катаклизм привел к "вулканической зиме", которая могла поставить человечество на грань вымирания. В поисках пропитания люди вышли из Африки и расселились по планете.
Неясно, могут ли обитатели Шинфа-Метема-1 быть нашими предками. Ученые из США и Эфиопии во главе с Джоном Каппельманом в этом сомневаются. Их статья с результатами многолетних исследований вышла на днях в Nature. Скорее всего, исход в Евразию позднее совершила другая группа Homo sapiens. Однако стоянка показывает, как это могло происходить.
© Фото : Blue Nile Survey ProjectРаскопки в Шинфа-Метема-1
© Фото : Blue Nile Survey Project
Раскопки в Шинфа-Метема-1
Традиционно считали, что люди переселялись из Африки в благоприятные периоды, полные влаги, когда реки полноводны, а в пустыне можно найти пропитание. Теперь ясно, что это не обязательно было так.
Люди прекрасно адаптировались к засухе и дефициту ресурсов, могли двигаться вдоль высохших русел в поисках луж и пасущейся вокруг них добычи. Авторы называют это "голубым шоссе", которое действовало в самые суровые периоды.
Постоянное давление окружающей среды сделало людей более гибкими, побуждало искать новые места обитания и таким образом запустило процесс освоения Евразии. Но для подкрепления идеи "голубого шоссе" нужны новые находки.