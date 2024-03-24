https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935441729.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости, 24.03.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:09
2024-03-24T11:09
2024-03-24T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. С утра в воскресенье катера и паромы в Севастопольской бухте не работали. "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение с 10:00", - сообщили в ведомстве.
https://radiosputnik.ru/20240324/bukhta-1935418254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение с 10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города.
С утра в воскресенье катера и паромы в Севастопольской бухте не работали.
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение с 10:00", - сообщили в ведомстве.
В Севастопольской бухте временно остановлено движение морского транспорта