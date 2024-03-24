https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935441729.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости, 24.03.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:09

2024-03-24T11:09

2024-03-24T11:09

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. С утра в воскресенье катера и паромы в Севастопольской бухте не работали. "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение с 10:00", - сообщили в ведомстве.

https://radiosputnik.ru/20240324/bukhta-1935418254.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, общество