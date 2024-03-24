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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости, 24.03.2024
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11:09 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935441729.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости, 24.03.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:09
2024-03-24T11:09
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города. С утра в воскресенье катера и паромы в Севастопольской бухте не работали. "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение с 10:00", - сообщили в ведомстве.
https://radiosputnik.ru/20240324/bukhta-1935418254.html
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

Катера и паромы в Севастополе возобновили движение с 10:00

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШтормовое море в Севастополе
Штормовое море в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Штормовое море в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе с 10 утра (мск) в воскресенье возобновляет движение, сообщил департамент транспорта города.
С утра в воскресенье катера и паромы в Севастопольской бухте не работали.
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение с 10:00", - сообщили в ведомстве.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Севастопольской бухте временно остановлено движение морского транспорта
08:48
 
СевастопольОбщество
 
 
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