Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке - РИА Новости, 24.03.2024
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке
Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:33
2024-03-24T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое. Женщина с переломом ноги и у мужчины травма в области глаза. Еще двое пострадавших отпущены домой после оказания помощи" , - сообщили в правительстве. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке

Двое пострадавших при ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю
10:21
"Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое. Женщина с переломом ноги и у мужчины травма в области глаза. Еще двое пострадавших отпущены домой после оказания помощи" , - сообщили в правительстве.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим
07:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала