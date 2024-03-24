https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке - РИА Новости, 24.03.2024
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке
Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:33
2024-03-24T10:33
2024-03-24T10:33
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происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое. Женщина с переломом ноги и у мужчины травма в области глаза. Еще двое пострадавших отпущены домой после оказания помощи" , - сообщили в правительстве. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке
Двое пострадавших при ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев
в своем Telegram-канале.
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"Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое. Женщина с переломом ноги и у мужчины травма в области глаза. Еще двое пострадавших отпущены домой после оказания помощи" , - сообщили в правительстве.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
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