https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке - РИА Новости, 24.03.2024

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке

Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:33

2024-03-24T10:33

2024-03-24T10:33

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое. Женщина с переломом ноги и у мужчины травма в области глаза. Еще двое пострадавших отпущены домой после оказания помощи" , - сообщили в правительстве. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html

севастополь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь