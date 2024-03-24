Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране
Вулин: Запад хотел бы привести в Сербии к власти прозападных политиков
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
"Конечно", - ответил Вулин на вопрос РИА Новости, есть ли у Запада такие планы.
Он напомнил, что современное сербское государство начало создаваться еще двести лет назад - в 1804 году.
"Мировые державы того времени - Австро-Венгрия, Франция, Османская империя, против которой мы подняли восстание, - требовали тогда от сербов не распространять восстание на всю территорию, где живут сербы. То есть не трогать Боснию, не входить в Косово, то есть оставить его косовским албанцам, чтобы они имели свое государство. Требовали не допустить российского влияния. Прошло 200 лет, а происходит все то же самое – сербы не имеют право объединяться, должны признать Косово и должны ввести санкции против России. Ничего не изменилось", - резюмировал он.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.