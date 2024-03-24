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Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране - РИА Новости, 24.03.2024
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11:58 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448177.html
Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране
Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране - РИА Новости, 24.03.2024
Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране
Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:58
2024-03-24T11:58
в мире
сербия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Конечно", - ответил Вулин на вопрос РИА Новости, есть ли у Запада такие планы. Он напомнил, что современное сербское государство начало создаваться еще двести лет назад - в 1804 году. "Мировые державы того времени - Австро-Венгрия, Франция, Османская империя, против которой мы подняли восстание, - требовали тогда от сербов не распространять восстание на всю территорию, где живут сербы. То есть не трогать Боснию, не входить в Косово, то есть оставить его косовским албанцам, чтобы они имели свое государство. Требовали не допустить российского влияния. Прошло 200 лет, а происходит все то же самое – сербы не имеют право объединяться, должны признать Косово и должны ввести санкции против России. Ничего не изменилось", - резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931598708.html
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html
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в мире, сербия, александр вулин
В мире, Сербия, Александр Вулин
Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране

Вулин: Запад хотел бы привести в Сербии к власти прозападных политиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
"Конечно", - ответил Вулин на вопрос РИА Новости, есть ли у Запада такие планы.
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Он напомнил, что современное сербское государство начало создаваться еще двести лет назад - в 1804 году.
"Мировые державы того времени - Австро-Венгрия, Франция, Османская империя, против которой мы подняли восстание, - требовали тогда от сербов не распространять восстание на всю территорию, где живут сербы. То есть не трогать Боснию, не входить в Косово, то есть оставить его косовским албанцам, чтобы они имели свое государство. Требовали не допустить российского влияния. Прошло 200 лет, а происходит все то же самое – сербы не имеют право объединяться, должны признать Косово и должны ввести санкции против России. Ничего не изменилось", - резюмировал он.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
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