https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448177.html

Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране

Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране - РИА Новости, 24.03.2024

Экс-глава спецслужб Сербии заявил о планах Запада по смене власти в стране

Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:58

2024-03-24T11:58

2024-03-24T11:58

в мире

сербия

александр вулин

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Запад хотел бы привести к власти в Сербии прозападных политиков, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Конечно", - ответил Вулин на вопрос РИА Новости, есть ли у Запада такие планы. Он напомнил, что современное сербское государство начало создаваться еще двести лет назад - в 1804 году. "Мировые державы того времени - Австро-Венгрия, Франция, Османская империя, против которой мы подняли восстание, - требовали тогда от сербов не распространять восстание на всю территорию, где живут сербы. То есть не трогать Боснию, не входить в Косово, то есть оставить его косовским албанцам, чтобы они имели свое государство. Требовали не допустить российского влияния. Прошло 200 лет, а происходит все то же самое – сербы не имеют право объединяться, должны признать Косово и должны ввести санкции против России. Ничего не изменилось", - резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931598708.html

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, александр вулин