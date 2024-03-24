https://ria.ru/20240324/serbiya-1935444065.html
Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны
Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны - РИА Новости, 24.03.2024
Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны
НАТО и в целом Запад хотят добиться от Сербии смены ее внешнеполитического курса, для этого они влияют на нее через СМИ, НКО и оппозицию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:25
2024-03-24T11:25
2024-03-24T11:25
в мире
сербия
александр вулин
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО и в целом Запад хотят добиться от Сербии смены ее внешнеполитического курса, для этого они влияют на нее через СМИ, НКО и оппозицию, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Запад не хочет свободной и свободолюбивой Сербии. Он хочет Сербию, которая признает Косово, отречется от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.), которая введет санкции против РФ, а после этого вступит в НАТО, как логичный путь", - заявил Вулин РИА Новости. Для этого Запад влияет на власти и общество Сербии через НКО, СМИ и оппозицию, добавил он. "Наша оппозиция - это пронатовская оппозиция, а не левая или правая оппозиция... Думаете, они не захотят поддержать признание Косово, ввести санкции против России? Они здесь ради этого", - отметил он. Кроме того, "западные спецслужбы работают в Сербии посредством сектора НКО, они для этого и существуют", отметил он. "Вы же не думаете на самом деле, что все эти сотни и тысячи организаций имеют неких членов, каких-то людей? Что они правда для чего-то полезного нужны и что-то делают? Какие-то "центры политики и стратегического анализа", которые состоят из одного или двух человек. Нет, их создают для формирования общественного мнения и за это им платят со стороны Запада", - заявил Вулин. Он резюмировал, что "нынешняя власть, пока ей руководит (президент) Александр Вучич, не признает Косово, не отречется от Республики Сербской и не введет санкции против РФ". "Какая-то другая власть, возможно, сделала бы это. Но граждане Сербии не за такую власть, они голосовали против нее", - добавил он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935426081.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, россия
В мире, Сербия, Александр Вулин, Александр Вучич, Россия
Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны
Экс-глава спецслужб Сербии: Запад хочет смены внешнеполитического курса Белграда
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО и в целом Запад хотят добиться от Сербии смены ее внешнеполитического курса, для этого они влияют на нее через СМИ, НКО и оппозицию, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
"Запад не хочет свободной и свободолюбивой Сербии. Он хочет Сербию, которая признает Косово, отречется от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.), которая введет санкции против РФ, а после этого вступит в НАТО, как логичный путь", - заявил Вулин РИА Новости.
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии
Для этого Запад влияет на власти и общество Сербии через НКО, СМИ и оппозицию, добавил он.
"Наша оппозиция - это пронатовская оппозиция, а не левая или правая оппозиция... Думаете, они не захотят поддержать признание Косово
, ввести санкции против России
? Они здесь ради этого", - отметил он.
Кроме того, "западные спецслужбы работают в Сербии посредством сектора НКО, они для этого и существуют", отметил он.
"Вы же не думаете на самом деле, что все эти сотни и тысячи организаций имеют неких членов, каких-то людей? Что они правда для чего-то полезного нужны и что-то делают? Какие-то "центры политики и стратегического анализа", которые состоят из одного или двух человек. Нет, их создают для формирования общественного мнения и за это им платят со стороны Запада", - заявил Вулин.
Он резюмировал, что "нынешняя власть, пока ей руководит (президент) Александр Вучич
, не признает Косово, не отречется от Республики Сербской
и не введет санкции против РФ".
"Какая-то другая власть, возможно, сделала бы это. Но граждане Сербии не за такую власть, они голосовали против нее", - добавил он.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО
. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.