https://ria.ru/20240324/serbiya-1935444065.html

Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны

Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны - РИА Новости, 24.03.2024

Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны

НАТО и в целом Запад хотят добиться от Сербии смены ее внешнеполитического курса, для этого они влияют на нее через СМИ, НКО и оппозицию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:25

2024-03-24T11:25

2024-03-24T11:25

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО и в целом Запад хотят добиться от Сербии смены ее внешнеполитического курса, для этого они влияют на нее через СМИ, НКО и оппозицию, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Запад не хочет свободной и свободолюбивой Сербии. Он хочет Сербию, которая признает Косово, отречется от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.), которая введет санкции против РФ, а после этого вступит в НАТО, как логичный путь", - заявил Вулин РИА Новости. Для этого Запад влияет на власти и общество Сербии через НКО, СМИ и оппозицию, добавил он. "Наша оппозиция - это пронатовская оппозиция, а не левая или правая оппозиция... Думаете, они не захотят поддержать признание Косово, ввести санкции против России? Они здесь ради этого", - отметил он. Кроме того, "западные спецслужбы работают в Сербии посредством сектора НКО, они для этого и существуют", отметил он. "Вы же не думаете на самом деле, что все эти сотни и тысячи организаций имеют неких членов, каких-то людей? Что они правда для чего-то полезного нужны и что-то делают? Какие-то "центры политики и стратегического анализа", которые состоят из одного или двух человек. Нет, их создают для формирования общественного мнения и за это им платят со стороны Запада", - заявил Вулин. Он резюмировал, что "нынешняя власть, пока ей руководит (президент) Александр Вучич, не признает Косово, не отречется от Республики Сербской и не введет санкции против РФ". "Какая-то другая власть, возможно, сделала бы это. Но граждане Сербии не за такую власть, они голосовали против нее", - добавил он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935426081.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, россия