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Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО - РИА Новости, 24.03.2024
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09:03 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935419842.html
Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО
Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО - РИА Новости, 24.03.2024
Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО
Даже если Бог может простить НАТО за бомбардировки Югославии, сербы этого сделать не могут, так как НАТО убивала сербских детей, а сейчас не испытывает никакого РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:03
2024-03-24T09:03
в мире
сербия
белград (город)
китай
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Даже если Бог может простить НАТО за бомбардировки Югославии, сербы этого сделать не могут, так как НАТО убивала сербских детей, а сейчас не испытывает никакого раскаяния, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. "Сербия выжила благодаря стойкому отпору нашей армии, народа… У нас не было выбора, кроме как противостоять НАТО, его большому и страшному преступлению, огромной несправедливости, невероятной потребности уничтожить малый, но свободолюбивый народ. Может быть, Бог простит НАТО, может быть он простит и тех, кто убивал наших детей, но мы, сербы, не забудем и не простим", - заявил Вулин РИА Новости. Он отметил, что НАТО до сих пор считает, что бомбардировки были оправданными и что "каждое совершенное ими убийство – их услуга Сербии, что именно это нас привело к демократии". "Иногда, по политическим причинам, они высказывают сожаление, но исключительно по поводу, как они говорят, гражданских жертв. Но нет, нам этого недостаточно. Они не имели права убивать ни наших военных, ни полицейских. Не имели права отнять ни одной жизни. Кто имеет право убить сербского военного и сербского полицейского на сербской земле? И почему о них никто не хочет сожалеть и извиниться?" - отметил Вулин. Кроме того, НАТО не думает, что "хоть в чем-то ошиблись". "В Белграде они наряду со всем остальным бомбили и посольство КНР, убили китайских граждан и не думают, что они ошиблись. Утверждают, что ошиблись зданием, но не ощущают никакого раскаяния, не видят своей ошибки. Поэтому пусть их Бог простит, а мы не хотим", - резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html
https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html
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в мире, сербия, белград (город), китай, александр вулин, нато, оон
В мире, Сербия, Белград (город), Китай, Александр Вулин, НАТО, ООН
Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО

Экс-глава разведки Сербии: Бог может простить бомбардировки НАТО, но не сербы

© AP Photo / Darko VojinovicПоследствия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году
Последствия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Последствия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Даже если Бог может простить НАТО за бомбардировки Югославии, сербы этого сделать не могут, так как НАТО убивала сербских детей, а сейчас не испытывает никакого раскаяния, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.
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"Сербия выжила благодаря стойкому отпору нашей армии, народа… У нас не было выбора, кроме как противостоять НАТО, его большому и страшному преступлению, огромной несправедливости, невероятной потребности уничтожить малый, но свободолюбивый народ. Может быть, Бог простит НАТО, может быть он простит и тех, кто убивал наших детей, но мы, сербы, не забудем и не простим", - заявил Вулин РИА Новости.
Он отметил, что НАТО до сих пор считает, что бомбардировки были оправданными и что "каждое совершенное ими убийство – их услуга Сербии, что именно это нас привело к демократии".
"Иногда, по политическим причинам, они высказывают сожаление, но исключительно по поводу, как они говорят, гражданских жертв. Но нет, нам этого недостаточно. Они не имели права убивать ни наших военных, ни полицейских. Не имели права отнять ни одной жизни. Кто имеет право убить сербского военного и сербского полицейского на сербской земле? И почему о них никто не хочет сожалеть и извиниться?" - отметил Вулин.
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Кроме того, НАТО не думает, что "хоть в чем-то ошиблись".
Белграде они наряду со всем остальным бомбили и посольство КНР, убили китайских граждан и не думают, что они ошиблись. Утверждают, что ошиблись зданием, но не ощущают никакого раскаяния, не видят своей ошибки. Поэтому пусть их Бог простит, а мы не хотим", - резюмировал он.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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