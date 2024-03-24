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Процедура выборов президента Сенегала

Процедура выборов президента Сенегала - РИА Новости, 24.03.2024

Процедура выборов президента Сенегала

В соответствие с Конституцией Сенегала (2001), президент страны является главой государства. Он определяет политику страны, возглавляет Совет министров. Являясь РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:46

2024-03-24T02:46

2024-03-24T02:46

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В соответствие с Конституцией Сенегала (2001), президент страны является главой государства. Он определяет политику страны, возглавляет Совет министров. Являясь верховным главнокомандующим вооруженных сил, президент Сенегала несет ответственность за национальную оборону и возглавляет высший Совет национальной обороны и Совет национальной безопасности. Президент Сенегала избирается прямым всеобщим голосованием абсолютным большинством поданных голосов. Срок его полномочий составляет пять лет, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.Президентом может стать гражданин Сенегала не моложе 35 лет и не старше 75 лет на день выборов. Он должен обладать гражданскими и политическими правами, уметь свободно писать, читать и говорить на государственном языке – французском.Должность президента Республики несовместима с членством в любом выборном собрании, Национальном собрании или местных собраниях, а также с выполнением любой другой оплачиваемой государственной или частной должности. Однако он может занимать должности в политической партии или быть членом академий в одной из областей науки.Кандидаты в президенты вносятся в секретариат Конституционного совета не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 75 дней до первого тура голосования. В случае смерти кандидата подача новых заявок возможна в любое время и до дня, предшествующего дню голосования. В этом случае выборы переносятся Конституционным советом на новую дату.Кандидатуры выдвигаются политической партией или коалицией политических партий, созданных на законных основаниях, или организацией, объединяющей независимых лиц. Каждая партия или коалиция партий может выдвинуть только одну кандидатуру. В поддержку кандидата должно быть собрано не менее 0,8% и не более 1% подписей от общего списка избирателей. Эти избиратели должны проживать не менее чем в семи регионах из расчета не менее двух тысяч на регион. Один избиратель может поддержать только одного кандидата.За 35 дней до первого тура голосования Конституционный совет составляет и публикует список кандидатов. Избиратели созываются указом, опубликованном в Официальном вестнике, по крайней мере за 80 дней до даты голосования. В случае второго тура голосования публикация указа о созыве происходит не позднее чем за восемь дней до даты голосования. В случае, если должность президента становится вакантной в результате отставки, нетрудоспособности или смерти, указ принимается в течение 60 дней до голосования.Голосование по выборам президента Сенегала проводится не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока полномочий действующего президента Республики.Если должность президента становится вакантной в результате отставки, нетрудоспособности или смерти, голосование проводится не ранее чем через 60 дней и не позднее чем через 90 дней после того, как Конституционный совет признает вакансию вакантной.Согласно Избирательному кодексу Сенегала, правом голосовать обладают граждане страны обоего пола, достигшие 18 лет и являющиеся дееспособными, имеющие гражданские и политические права. Кроме того, избирательным правом обладают натурализованные граждане Сенегала, если они не сохранили никакого другого гражданства; иностранцы, приобретшие в течение не менее одного года до даты выборов сенегальское гражданство в результате вступления в брак. Право голоса предоставляется также всем военнослужащим и членам военизированных формирований всех рангов, государственным служащим, которые лишены этого права в силу своего особого статуса. Предвыборная агитация начинается за 21 день до первого тура выборов и прекращается за день до выборов. Если необходимо провести второй тур голосования, кампания начинается со дня опубликования секретариатом Конституционного совета списка кандидатов и заканчивается за день до выборов в ноль часов.Голосование проводится в воскресенье в течение одного дня. В день выборов голосующий проходит идентификацию по карточке избирателя – биометрическому удостоверению личности ЭКОВАС, который включает в себя номер избирателя, регион, департамент, округ, муниципалитет, место голосования, избирательный участок и национальный идентификационный номер.Избирателям, имеющим временную или постоянную инвалидность, которая не позволяет им прийти на свой избирательный участок, разрешается голосовать на наиболее доступном для них избирательном участке, где они регулярно регистрируются.Голосование проходит тайно. Избиратель голосует в кабинке для голосования, затем запечатывает бюллетень в специальный конверт. После этого он окунает палец в несмываемые чернила и, после того как они пропитали одну фалангу, может опускать бюллетень в урну. Избиратель с инвалидностью имеет право получить помощь другого избирателя или члена избирательной комиссии при заполнении бюллетеня.Голосование избирателя подтверждается его подписью или, если он не умеет писать, отпечатком его пальца в поле напротив имени в книге учета избирателей.Президент Сенегала не может считаться избранным, если ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства поданных голосов. В таком случае проводится второй тур голосования во второе воскресенье после принятия соответствующего решения Конституционным советом. К участию во втором туре допускаются те два кандидата, которые получили больше всего голосов в первом туре. Во втором туре для избрания достаточно относительного большинства голосов.Законность проведения выборов может быть оспорена любым из кандидатов в Конституционном совете в течение 72 часов после предварительного объявления результатов Национальной комиссией по подсчету голосов.Если в секретариат Конституционного совета в установленные сроки не было подано никаких возражений, совет объявляет окончательные результаты голосования.В случае отмены голосования проводится новый тур голосования в течение 21 дня, следующего за предыдущим голосованием.Избранный президент Сенегала вступает в должность после окончательного объявления о его избрании и истечения срока полномочий его предшественника. Действующий президент Республики остается на своем посту до тех пор, пока не будет назначен его преемник.Президент Сенегала приступает к исполнению своих обязанностей после принесения присяги перед Конституционным советом на открытом заседании.Новоизбранный президент подает в Конституционный совет письменную декларацию об имуществе, которая обнародуется.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сенегал, эковас, политика, выборы, африка