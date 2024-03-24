https://ria.ru/20240324/rzhd-1935470484.html
Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе"
Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе"
РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в Крокусе в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для восстановления, сообщила компания в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:24
2024-03-24T14:24
2024-03-24T17:46
теракт в "крокус сити холле"
ржд
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в Крокусе в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для восстановления, сообщила компания в телеграм-канале."РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34", - говорятся в сообщении РЖД.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", РЖД, Крокус
Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе"
Реабилитационные центры РЖД готовы принять пострадавших при теракте в "Крокусе"