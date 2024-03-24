https://ria.ru/20240324/rzhd-1935470484.html

Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе"

Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Реабилитационные центры РЖД бесплатно примут пострадавших в "Крокусе"

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в Крокусе в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для восстановления, сообщила компания в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:24

2024-03-24T14:24

2024-03-24T17:46

теракт в "крокус сити холле"

ржд

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в Крокусе в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для восстановления, сообщила компания в телеграм-канале."РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34", - говорятся в сообщении РЖД.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ржд, крокус