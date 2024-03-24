https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html

ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью

ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 24.03.2024

ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью

Над Белгородской областью средствами ПВО в субботу сбиты 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:00

2024-03-24T00:00

2024-03-24T00:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО в субботу сбиты 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ."23 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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белгородская область, безопасность, россия