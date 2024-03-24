https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html
ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью
ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 24.03.2024
ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Над Белгородской областью средствами ПВО в субботу сбиты 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:00
2024-03-24T00:00
2024-03-24T00:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО в субботу сбиты 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ."23 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия
ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью