https://ria.ru/20240324/psikhologi-1935506973.html

Психологи оказывают постоянную помощь родственникам погибших в "Крокусе"

Психологи оказывают постоянную помощь родственникам погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Психологи оказывают постоянную помощь родственникам погибших в "Крокусе"

За каждой семьёй, которая потеряла близких при теракте в "Крокус Сити Холле", закреплён психолог, сопровождающий на всех этапах опознания, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:17

2024-03-24T18:17

2024-03-24T22:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За каждой семьёй, которая потеряла близких при теракте в "Крокус Сити Холле", закреплён психолог, сопровождающий на всех этапах опознания, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "За минувшие сутки психологами МЧС, ФМБА, МСПП, Следственного комитета оказана психологическая поддержка большому числу семей, потерявших близких. За каждой из них закреплен психолог, сопровождающий на всех этапах опознания. Эта процедура крайне тяжелая и травматичная для родственников погибших, поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи соответствующих специалистов непрерывно",- говорится в сообщении. Психологи ФМБА продолжают круглосуточно оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь родственникам погибших и пострадавших, уточнили в ведомстве. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935391419.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)