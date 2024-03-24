https://ria.ru/20240324/pozhar-1935406439.html

В Красноярском крае потушили пожар в цехе с пиломатериалами

В Красноярском крае потушили пожар в цехе с пиломатериалами - РИА Новости, 24.03.2024

В Красноярском крае потушили пожар в цехе с пиломатериалами

Спасатели потушили крупный пожар в цехе с пиломатериалами в Красноярском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T05:53

2024-03-24T05:53

2024-03-24T05:53

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар в цехе с пиломатериалами в Красноярском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В МЧС сообщали, что цех с пиломатериалами загорелся на 1 тысяче квадратных метров в населенном пункте Таежный Красноярского края, никто не пострадал, пожар был локализован в 3.06 мск. "В 9.28 (5.28 мск - ред.) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

красноярский край

россия

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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)