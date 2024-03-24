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В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами
В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами - РИА Новости, 24.03.2024
В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами
Цех с пиломатериалами загорелся на 1 тысяче квадратных метров в Красноярском крае, никто не пострадал, пожар локализован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T04:46
2024-03-24T04:46
2024-03-24T04:46
происшествия
красноярский край
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богучанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Цех с пиломатериалами загорелся на 1 тысяче квадратных метров в Красноярском крае, никто не пострадал, пожар локализован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "В Богучанском районе огнеборцы тушат цех с пиломатериалами. В населенном пункте Таежный загорелся сушильный цех на площади 1000 квадратных метров. Была угроза соседним строениям, но благодаря оперативным действиям пожарных удалось отстоять здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. В 07.06 (3.06 мск - мск) пожар был локализован. На месте работают 38 человек, девять единиц техники, привлекается тяжелая техника.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, красноярский край, россия, богучанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Богучанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами
В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами, пострадавших нет