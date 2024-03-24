Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине
Генерал Куят: Киев не в состоянии одержать победу на поле боя
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.
"В Германии романтизируют войну. Думают, что ее можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России", — сказал он.
В подкрепление своих слов собеседник обратил внимание на то, что Россия не испытывает ощутимых проблем с призывом добровольцев в свои вооруженные силы, тогда как на Украине кадровый вопрос в настоящее время стоит остро. Идею же о том, что военных целей Киев может достичь, получив поставки достаточного объема вооружений, он называет "полной чушью".
"Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы", — подытожил генерал.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу по контракту в ВС России в 2023 году поступили почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий, а с начала 2024 года набрано еще 50 тысяч.