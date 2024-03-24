https://ria.ru/20240324/potentsial-1935405925.html

Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине

Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине - РИА Новости, 24.03.2024

Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине

Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T05:48

2024-03-24T05:48

2024-03-24T05:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio."В Германии романтизируют войну. Думают, что ее можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России", — сказал он.В подкрепление своих слов собеседник обратил внимание на то, что Россия не испытывает ощутимых проблем с призывом добровольцев в свои вооруженные силы, тогда как на Украине кадровый вопрос в настоящее время стоит остро. Идею же о том, что военных целей Киев может достичь, получив поставки достаточного объема вооружений, он называет "полной чушью"."Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы", — подытожил генерал.Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу по контракту в ВС России в 2023 году поступили почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий, а с начала 2024 года набрано еще 50 тысяч.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html

https://ria.ru/20240321/zakupki-1934814562.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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украина, германия, россия, в мире, вооруженные силы украины