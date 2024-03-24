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Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 24.03.2024 (обновлено: 05:55 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/potentsial-1935405925.html
Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине
Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине - РИА Новости, 24.03.2024
Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине
Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:48
2024-03-24T05:55
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio."В Германии романтизируют войну. Думают, что ее можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России", — сказал он.В подкрепление своих слов собеседник обратил внимание на то, что Россия не испытывает ощутимых проблем с призывом добровольцев в свои вооруженные силы, тогда как на Украине кадровый вопрос в настоящее время стоит остро. Идею же о том, что военных целей Киев может достичь, получив поставки достаточного объема вооружений, он называет "полной чушью"."Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы", — подытожил генерал.Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу по контракту в ВС России в 2023 году поступили почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий, а с начала 2024 года набрано еще 50 тысяч.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html
https://ria.ru/20240321/zakupki-1934814562.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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украина, германия, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Немецкий генерал сделал отрезвляющее заявление об Украине

Генерал Куят: Киев не в состоянии одержать победу на поле боя

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не обладают должным военным потенциалом для достижения целей на поле боя, заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.
"В Германии романтизируют войну. Думают, что ее можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России", — сказал он.
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В подкрепление своих слов собеседник обратил внимание на то, что Россия не испытывает ощутимых проблем с призывом добровольцев в свои вооруженные силы, тогда как на Украине кадровый вопрос в настоящее время стоит остро. Идею же о том, что военных целей Киев может достичь, получив поставки достаточного объема вооружений, он называет "полной чушью".
"Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы", — подытожил генерал.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу по контракту в ВС России в 2023 году поступили почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий, а с начала 2024 года набрано еще 50 тысяч.
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