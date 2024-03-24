https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.03.2024

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T20:32

2024-03-24T20:32

2024-03-25T02:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. <...> Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, повреждения получили 22 квартиры, семь частных домов и один хозяйственный объект. На местах работают экстренные службы.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью в 17.50 мск 22 снаряда РСЗО Vampire. Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html

белгородская область

белгород

россия

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, россия