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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 24.03.2024 (обновлено: 02:04 25.03.2024)
https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935525521.html
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.03.2024
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T20:32
2024-03-25T02:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. &lt;...&gt; Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, повреждения получили 22 квартиры, семь частных домов и один хозяйственный объект. На местах работают экстренные службы.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью в 17.50 мск 22 снаряда РСЗО Vampire. Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Россия
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. <...> Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили 22 квартиры, семь частных домов и один хозяйственный объект. На местах работают экстренные службы.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью в 17.50 мск 22 снаряда РСЗО Vampire. Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородРоссия
 
 
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