https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935500519.html

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 180 человек

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 180 человек - РИА Новости, 24.03.2024

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 180 человек

Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:28

2024-03-24T17:28

2024-03-24T17:44

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935488079_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b9809329e99d9dc2f718a3dc4d9d0dac.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32.Согласно официальным данным, 142 человек госпитализированы, из них выписаны 32. Кроме того, 38 получают амбулаторную помощь, девять находятся на стационарном лечении. Список размещен на официальном сайте минздрава Московской области.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), крокус, происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)