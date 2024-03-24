https://ria.ru/20240324/posol-1935433373.html

Посол Сербии почтил память жертв бомбардировок Югославии

Посол Сербии почтил память жертв бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024

Посол Сербии почтил память жертв бомбардировок Югославии

Посол Сербии в Москве Момчило Бабич на территории дипмиссии почтил память жертв бомбардировок Югославии в 25-ю годовщину и теракта в подмосковном "Крокус сити... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:34

2024-03-24T10:34

2024-03-24T10:34

теракт в "крокус сити холле"

сербия

россия

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посол Сербии в Москве Момчило Бабич на территории дипмиссии почтил память жертв бомбардировок Югославии в 25-ю годовщину и теракта в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. На территории посольства висят плакаты, напоминающие о событиях 1999 года, а также плакаты со изображением горящей свечи "Скорбим со всей страной. 22.03.2024. Подмосковье. Крокус сити холл", появившиеся в городах России после теракта в Подмосковье. "Нам очень жаль, что все это произошло", - сказал посол после возложения цветов вместе с российскими активистами. Посольство Сербии также заявило, что "двадцать четвертое марта становится датой, когда вместе будем вспоминать страдания ни в чем неповинных мирных жителей Сербии и России, жертв преступлений, которые принесли много горя народам наших двух дружественных стран". Двадцать четвертое марта было объявлено днём общенационального траура в России в связи с терактом в "Крокусе". 24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО Югославии.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сербия, россия, крокус