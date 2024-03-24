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"Дни сочтены". Зеленскому сообщили тревожные новости о его подручных
"Дни сочтены". Зеленскому сообщили тревожные новости о его подручных - РИА Новости, 24.03.2024
"Дни сочтены". Зеленскому сообщили тревожные новости о его подручных
Ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией, рассказал профессор Чикагского... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T04:25
2024-03-24T04:25
2024-03-24T04:25
специальная военная операция на украине
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джон миршаймер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я ставлю на то, что большинство украинцев, связанных с нацбезопасностью и внешней политикой, понимают, что их дни сочтены. Готов поставить, что и на Западе большая часть политической элиты понимает, что Украина проиграет", — заявил эксперт.Однако даже осознание неизбежного поражения пока не отрезвило власть имущих — западные лидеры упорно ищут чудодейственный способ, спасти Киев от катастрофы, добавил он. По мнению Миршаймера, именно такими соображениями руководствуется французский президент Эммануэль Макрон, когда заигрывает с идеей ввода солдат на Украину."Победа России означает поражение не только Украины, но и Запада. Именно поэтому мы так отчаянно пытаемся этого избежать. Но у нас не получится", — заключил профессор.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
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"Дни сочтены". Зеленскому сообщили тревожные новости о его подручных
Профессор Миршаймер: киевские элиты уже поняли, что Украина проиграла