https://ria.ru/20240324/polozhenie-1935467981.html

ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении

ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.03.2024

ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям в районе Урожайного на южнодонецком направлении и улучшили тактическое положение, потери... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:05

2024-03-24T14:05

2024-03-24T14:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям в районе Урожайного на южнодонецком направлении и улучшили тактическое положение, потери Киева составили до 140 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник потерял при этом до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и противотанковую пушку "Рапира".

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф