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ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.03.2024
ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям в районе Урожайного на южнодонецком направлении и улучшили тактическое положение, потери... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:05
2024-03-24T14:05
2024-03-24T14:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям в районе Урожайного на южнодонецком направлении и улучшили тактическое положение, потери Киева составили до 140 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник потерял при этом до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и противотанковую пушку "Рапира".
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении
МО: ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям в районе Урожайного на южнодонецком направлении и улучшили тактическое положение, потери Киева составили до 140 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины
в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял при этом до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и противотанковую пушку "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине