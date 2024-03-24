https://ria.ru/20240324/polotentsesushiteli-1935426363.html

В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей

В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей - РИА Новости, 24.03.2024

В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей

Более миллиона полотенцесушителей установили в московских домах в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:41

2024-03-24T09:41

2024-03-24T09:41

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москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более миллиона полотенцесушителей установили в московских домах в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда в квартирах москвичей установили 1 022 400 полотенцесушителей... Полотенцесушители меняют в ходе работ по ремонту стояков горячего водоснабжения. Эти элементы сантехнического оборудования не только функциональны, но и полезны в плане создания энергоэффективной среды в помещении. Они нагревают пространство и высушивают влажный воздух, предотвращая появление конденсата", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полотенцесушителям существуют технические требования, согласно которым они должны быть изготовлены из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта, чтобы выдерживать давление свыше 10 атмосфер. Их срок службы составляет более 10 лет.

https://ria.ru/20240322/promyvka-1934913342.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва