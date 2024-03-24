https://ria.ru/20240324/polotentsesushiteli-1935426363.html
В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей
В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей - РИА Новости, 24.03.2024
В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей
Более миллиона полотенцесушителей установили в московских домах в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:41
2024-03-24T09:41
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более миллиона полотенцесушителей установили в московских домах в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда в квартирах москвичей установили 1 022 400 полотенцесушителей... Полотенцесушители меняют в ходе работ по ремонту стояков горячего водоснабжения. Эти элементы сантехнического оборудования не только функциональны, но и полезны в плане создания энергоэффективной среды в помещении. Они нагревают пространство и высушивают влажный воздух, предотвращая появление конденсата", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полотенцесушителям существуют технические требования, согласно которым они должны быть изготовлены из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта, чтобы выдерживать давление свыше 10 атмосфер. Их срок службы составляет более 10 лет.
https://ria.ru/20240322/promyvka-1934913342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В домах Москвы установили более миллиона полотенцесушителей
Более 1 млн полотенцесушителей установили в домах Москвы по программе капремонта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Более миллиона полотенцесушителей установили в московских домах в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы.
"За время реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда в квартирах москвичей установили 1 022 400 полотенцесушителей... Полотенцесушители меняют в ходе работ по ремонту стояков горячего водоснабжения. Эти элементы сантехнического оборудования не только функциональны, но и полезны в плане создания энергоэффективной среды в помещении. Они нагревают пространство и высушивают влажный воздух, предотвращая появление конденсата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полотенцесушителям существуют технические требования, согласно которым они должны быть изготовлены из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта, чтобы выдерживать давление свыше 10 атмосфер. Их срок службы составляет более 10 лет.
Городские службы начали промывку фонтанного комплекса на Манежной площади