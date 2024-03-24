https://ria.ru/20240324/politseyskie-1935493499.html

Полицейские прибыли к "Крокусу" через пять минут после сообщения о стрельбе

Полицейские прибыли к "Крокусу" через пять минут после сообщения о стрельбе - РИА Новости, 24.03.2024

Полицейские прибыли к "Крокусу" через пять минут после сообщения о стрельбе

После поступления в дежурную часть УМВД Красногорска информации о стрельбе в "Крокус сити холле" полицейские прибыли на место через пять минут, сообщает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:44

2024-03-24T16:44

2024-03-24T17:05

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. После поступления в дежурную часть УМВД Красногорска информации о стрельбе в "Крокус сити холле" полицейские прибыли на место через пять минут, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут", - написала Волк в своем Telegram-канале.Она отметила, что информация в СМИ о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле" "не соответствует действительности". Кроме того, Волк призвала журналистов и представителей блогосферы доверять только официальным сообщениям.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, крокус сити холл, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк